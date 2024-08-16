У Сумах прогримів вибух
16 серпня 2024, 22:55Читать новость на русском
Джерело:Сусільне
Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, пізно ввечері 16 серпня у Сумах пролунав звук вибуху.
Про це повідомили у Суспільному. Додамо, що в регіоні оголошено повітряну тривогу.
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Вибух у Сумах
Ввечері о 21:53 в Сумській області лунали сирени, що сповіщали про повітряну тривогу. Буквально через годину в місті чули вибух. Власне, про звук вибуху повідомили у Суспільному близько 23:00.
У Сумах чутно вибух,
– написали о 22:51.
Наразі більше деталей про вибух у Сумах невідомо.
Зазначимо, що в Повітряних силах ще близько 22:00 попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.