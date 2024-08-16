У Сумах прогримів вибух

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, пізно ввечері 16 серпня у Сумах пролунав звук вибуху.

Про це повідомили у Суспільному. Додамо, що в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також Окупанти атакували Дніпро ракетами: спалахнули пожежі, як відпрацювала ППО

Вибух у Сумах

Ввечері о 21:53 в Сумській області лунали сирени, що сповіщали про повітряну тривогу. Буквально через годину в місті чули вибух. Власне, про звук вибуху повідомили у Суспільному близько 23:00.

У Сумах чутно вибух,

– написали о 22:51.

Наразі більше деталей про вибух у Сумах невідомо.

Зазначимо, що в Повітряних силах ще близько 22:00 попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.

закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.