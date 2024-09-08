У Сумах прогримів вибух

Вдень 8 вересня у Сумах пролунав вибух. Наразі тривога в області не оголошена.

Близько 12:50 журналісти повідомили, що в місті чути звук вибуху. Зауважимо, що вночі окупанти завдали по Сумах авіаційного удару.

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Що відомо про вибух у Самах

Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо. Відбій тривоги в області оголосили о 12:40.

Додамо, що близько 04:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни завдали авіаударів по дачному масиву в Сумиах.

Унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще 4 осіб постраждали, серед яких 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик,

– повідомили прокуратура.

Також внаслідок обстрілу зруйнований 1 будинок. Щонайменше 20 приватних житлових будинків та 4 транспортні засоби пошкоджено.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.