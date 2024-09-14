У Сумах прогриміли вибухи

Російські загарбники продовжують тероризувати Сумську область. Так, ввечері 14 вересня у Сумах знову пролунали вибухи.

Повітряну тривогу на Сумщині оголосили близько 14:40. Що вже відомо про вибухи, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи у Сумах 14 вересня

Вибухи у Сумах пролунали близько 16:28. Про це повідомили журналісти "Суспільного". Зауважимо, що тривога в області триває вже майже дві години.

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Повітряна тривога: дивіться на карті

Зауважимо, що о 16:33 Повітряні сили заявили про активність ворожої тактичної авіації на Східному напрямку. Наголосили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

До речі, о 15:21 українські захисники також попереджали про швидкісну ціль з Курської області на Сумщині у напрямку Чернігівщини.