У Сумах прогриміли вибухи

У Сумах вдень 17 серпня пролунав вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне. Ймовірно, ворог міг атакувати КАБами, адже раніше Повітряні сили попереджали про загрозу.

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У Сумах чули вибухи

Тривогу у Сумській області оголосили о 09:07. Причиною цього стала активність тактичної авіації та загроза застосування авіаційних засобів ураження. Відтоді ворог двічі здійснював пуски керованих авіабомб, про що попереджали Повітряні сили о 09:22 та 10:13.

За кілька годин після оголошення тривоги, близько о 11:02 у Сумах прогримів вибух. За кілька хвилин, о 11:07, – повторний.

Ймовірно, ворог знову міг застосувати керовані авіабомби, адже о 11:09 Повітряні сили також попередили про пуски авіабомб у Донецькі області.

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Наразі місцева влада Сумщини не повідомляла про руйнування та постраждалих. Також офіційно невідомо, яким озброєнням атакував ворог.