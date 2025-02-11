11 лютого, 19:10
У Сумах прогримів вибух
Ввечері 11 лютого в Сумах було гучно. Так, там пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Сумах
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Ввечері у вівторок, 11 лютого, в Сумах було гучно. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 19:07.
Буквально через хвилину в Сумах пролунав вибух.
У Сумах було чути вибух,
– повідомили журналісти.
Наразі деталей щодо вибуху немає. Станом на 19:16 тривога в області триває.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.