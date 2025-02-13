У Сумах прогримів вибух

Росіяни атакували Суми увечері 13 лютого, у місті чули вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили застерігали про загрозу авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 15:55. Спершу загрозою була ракетна небезпека. Потім Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Була інформація про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вже о 16:52 з'явилися перші повідомлення про те, що у місті чули гучні звуки. Наразі коментарів від місцевої влади щодо цього немає.

У Сумах було чутно звуки вибухів,

– ідеться у повідомленні журналістів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, зранку 13 лютого у Сумах також чули вибухи. Тоді росіяни атакували місто за допомогою безпілотних літальних апаратів.