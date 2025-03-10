У Сумах прогримів вибух

Росія знову атакувала Україну у понеділок, 10 березня. Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу. Незадовго після цього у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про атаку на Суми

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили орієнтовно о 14:03. Близько за годину, о 15,03, Повітряні сили оприлюднили повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Вже за кілька хвилин після цього у Сумах було гучно.

У Сумах було чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні росіяни атакували місто дронами-камікадзе. Внаслідок цього зафіксували влучання БпЛА біля готельно-ресторанного комплексу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. За даними міської ради, ворог атакував "Герберою".