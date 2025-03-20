У Сумах прогримів вибух

Зранку 20 березня в Сумах було гучно. Відомо, що в місті пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Кропивницький пережив наймасованішу атаку БпЛА: все про цинічні удари росіян

Вибух в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 9:18 журналісти повідомили, що в Сумах було чутно звук вибуху.

Декілька хвилин перед цим в Повітряних силах попередили про загрозу для регіону. Зокрема, там повідомили про повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи в Сумах. Зазначимо, що станом на 9:27 тривога в регіоні все ще триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.