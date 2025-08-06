Увечері 6 серпня жителі Сум чули низку вибухів.

24 Канал зібрав, що відомо про це.

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Що відомо про вибухи в Сумах увечері 6 серпня?

Про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного. Судячи з їхніх повідомлень, деякі вибухи пролунали до тривоги. Сирени прозвучали о 21:01, а перші вибухи пролунали о 20:59.

Загалом вибухів у Сумах увечері було щонайменше 5 – буквально протягом 5 хвилин.