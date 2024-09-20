У Сумах пролунали потужні вибухи
У Сумах пізно ввечері 20 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.
Були попередження про загрозу балістики з боку ворога. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Сумах
Повітряну тривогу у Сумській області оголосили ще о 20:16. Спочатку Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики для області, а згодом і про пуски КАБів.
О 22:15 військові знову оголосили тривогу через балістику в Сумській області.
Увага! Загроза балістики з півночі!
– писали Повітряні сили.
Про гучні звуки в Сумах стало відомо о 22:18. Про це написали кореспонденти Суспільного.
"Вибух у Сумах", – сказали журналісти.
Наразі ні в Сумській ОВА, ні в мерії не повідомляли про наслідки вибухів у Сумах.
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