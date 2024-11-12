У Сумах пролунали вибух: туди летіли ракети

Пізно ввечері 12 листопада в Сумах пролунав вибух. В цей час в місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та прямувати в укриття цивільного захисту.

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Російські війська запустили ракети

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 22:54. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.

Вже за кілька хвилин ПС написали про пуск ракети на Суми. За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух в Сумах пролунав близько 23:07.

Моніторингові канали також повідомили, що, попередньо, було застосовано 2 балістичні ракети типу "Іскандер-М".

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До слова, ввечері 12 листопада російська окупаційна армія атакувала також Запоріжжя. За попередньою інформацією було зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки у одному із населених пунктів області.