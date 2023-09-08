У Сумах пролунали вибухи: в ОВА розповідали про роботу ППО

Під ранок 8 вересня у Сумах пролунали вибухи. Згодом у Сумській ОВА повідомили про те, що працювала ППО.

Про те, що у Сумах лунають вибухи, повідомили ЗМІ близько 05:44. На той момент в області майже 10 хвилин лунала повітряна тривога. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.

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Що відомо про вибухи у Сумах

О 05:35 у Сумській області пролунала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку.

Уже о 05:44 стало відомо, що в Сумах пролунали вибухи. Про це розповіли ЗМІ.

У Сумській ОВА о 05:53 повідомили, що у Сумах працює ППО. Мешканців попрохали залишатися в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Вже о 05:57 у Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на 06:06 інформації про прильоти та падіння уламків не надходило.

Минулої ночі Суми атакували "Шахеди"

У ніч проти 7 вересня російські військові продовжили тероризувати Сумську область "Шахедами". Відомо про приліт.

Як повідомили в ОВА, зафіксували влучання дрона-камікадзе по житловому кварталу у Сумах.

Внаслідок цього пошкоджень зазнав 1 приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

За наявною інформацією, ще один "Шахед" вдалося знищити завдяки силам ППО.

Також 7 вересня атакували Одещину