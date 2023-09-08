У Сумах пролунали вибухи: в ОВА розповідали про роботу ППО
Джерело:Сумська ОВА
Під ранок 8 вересня у Сумах пролунали вибухи. Згодом у Сумській ОВА повідомили про те, що працювала ППО.
Про те, що у Сумах лунають вибухи, повідомили ЗМІ близько 05:44. На той момент в області майже 10 хвилин лунала повітряна тривога. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.
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Що відомо про вибухи у Сумах
О 05:35 у Сумській області пролунала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку.
Уже о 05:44 стало відомо, що в Сумах пролунали вибухи. Про це розповіли ЗМІ.
У Сумській ОВА о 05:53 повідомили, що у Сумах працює ППО. Мешканців попрохали залишатися в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.
Вже о 05:57 у Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на 06:06 інформації про прильоти та падіння уламків не надходило.
Минулої ночі Суми атакували "Шахеди"
- У ніч проти 7 вересня російські військові продовжили тероризувати Сумську область "Шахедами". Відомо про приліт.
- Як повідомили в ОВА, зафіксували влучання дрона-камікадзе по житловому кварталу у Сумах.
- Внаслідок цього пошкоджень зазнав 1 приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.
- За наявною інформацією, ще один "Шахед" вдалося знищити завдяки силам ППО.
Також 7 вересня атакували Одещину
- Дронами у ніч проти 7 вересня росіяни атакували також Одеську область. Як зазначив глава ОВА Олег Кіпер, окупанти били по цивільній і портовій інфраструктурі регіону.
- Він зазначив, що у кількох населених пунктах пошкоджень зазнали об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, а також елеватор і адміністративна будівля. Крім ого, вибухова хвиля пошкодила низку приватних домоволодінь.
- Спочатку повідомлялося, що постраждала одна людина, а згодом – дві. Йдеться про водіїв вантажівок. В одного із них легка травма ноги.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що Ізмаїльська окружна прокуратура вже розпочала розслідування. Також правоохоронці зафіксували наслідки воєнних злочинів, скоєних окупантами.