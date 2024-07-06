У Сумах пролунали вибухи під час тривоги

У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Окупанти атакували місто дронами-камікадзе типу "Шахед".

Вибух пролунав орієнтовно о 00:05 6 липня. Через загрозу атаки "Шахедами" тривогу оголосили у частині України, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Сумах

У Сумах було чути вибух і роботу ППО,

– заявило Суспільне.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили, що друга група дронів-камікадзе типу "Шахед" вже на Сумщині та прямує у південно-західному напрямку. Окрім того, дрони станом на 00:10 зафіксували:

група – прямує на північносхідніше Черкас. Курс – південнозахідний;

ще одна – на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське;

знову група дронів – на Кіровоградщині, курс на Кременчук.

Станом на 00:14 влада регіону не повідомляла про наслідки атаки.

Орієнтовно о 00:31 журналісти Суспільного повідомили, що в Сумах зникло світло. О 00:33 – та пролунав другий вибух.

Проте людей під час тривоги закликають перебувати в укриттях або дотримуватись правила двох стін. Тобто від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни. Адже одна може зруйнуватись від удару, а інша – візьме на себе уламки стіни, віконного скла.