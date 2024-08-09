У Сумах пролунали вибухи
Упродовж доби 9 серпня агресор знову атакує Сумщину. Вдень вибухи пролунали в обласному центрі.
Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакує СумщинуДо речі, оперативні деталі атаки агресора – в нашому телеграмі.
Повітряні сили написали про відбій ракетної небезпеки по областях, крім Сумської. Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині. "Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи. Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження! Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили. Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області. Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
– наголосили українські військові.
Повітряні сили написали про відбій ракетної небезпеки по областях, крім Сумської.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.
"Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи.
Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині.
Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили.
Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області.
Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.