У Сумах пролунали вибухи

Упродовж доби 9 серпня агресор знову атакує Сумщину. Вдень вибухи пролунали в обласному центрі.

Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

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оперативні деталі атаки агресора – в нашому телеграмі