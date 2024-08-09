У Сумах пролунали вибухи

9 серпня 2024, 12:13
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Упродовж доби 9 серпня агресор знову атакує Сумщину. Вдень вибухи пролунали в обласному центрі.

Що вже відомо про вибухи в Сумах, чергові терористичні атаки та нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія атакує Сумщину

До речі, оперативні деталі атаки агресора – в нашому телеграмі.

12:53, 09 серпня

Повітряні сили написали про відбій ракетної небезпеки по областях, крім Сумської.

12:21, 09 серпня

Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

12:12, 09 серпня

"Суспільне" повідомило, що в Сумах пролунали вибухи.

09:24, 09 серпня

Пуски КАБ російською авіацією на Сумщині.

09:14, 09 серпня

Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
– наголосили українські військові.

08:45, 09 серпня

Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами". Усі 27 дронів-камікадзе оборонці неба збили. 

Ворожі ударні БпЛА, зокрема, збили в Сумській області.

02:30, 09 серпня

Повітряні сили повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині.

Автор: Юлія Муріна