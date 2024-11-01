У Сумах пролунали повторні вибухи

Росіяни продовжують щодня завдавати нових ударів по мирних містах України. Увечері 1 листопада під ударом опинилися Суми.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Повітряних силах попереджали про рух "Шахедів" в напрямку міста.

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Що відомо про вибух у Сумах

Увечері 1 листопада об 19:36 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах.

У Сумах чутно вибух,

– йдеться у повідомленні.

Вже об 19:44 в місті пролунали повторні вибухи. Зауважимо, що раніше в Повітряних силах попереджали про рух "Шахедів" в напрямку міста.

За інформацією моніторингових каналів, над містом працює ППО.

За інформацією від виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря, інформація про травмованих наразі не надходила. Внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено вікна. На місці інциденту працюють всі служби.

Об 21:05 кореспонденти Суспільного повідомили про чергові вибухи у Сумах.

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До слова, вибухи також пролунали у Харкові. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили балістикою, пошкоджено 20 будинків, 4 особи пострадали.