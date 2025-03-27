В Сумах пролунали вибухи
- Вдень 27 березня в Сумах прогриміли вибухи.
- Наразі подробиці щодо вибуху невідомі.
Вдень 27 березня в Сумах було гучно. Так, в обід там прогриміли вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи в Сумах
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що вибух в місті пролунав під час повітряної тривоги. Так, в Сумській області її оголосили о 13:14.
Про те, що в місті гучно стало відомо о 13:57.
Вибухи в Сумах підтвердив і колишній міський голова Олександр Лисенко. Наразі більш детальної інформації щодо вибуху в регіоні немає.
Зазначимо, що в Повітряних силах о 14:08 повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Станом на 14:11 тривога в Сумах триває.
24 Канал закликає перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги: не нехтуйте власною безпекою!
Зауважимо, що вдень в четвер, 27 березня, ворог масовано обстріляв центральну частину Херсона. Відомо, що є постраждалий. Попередньо, ще одна людина загинула.
Також внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ у Херсоні частково зникло електропостачання.