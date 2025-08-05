Російські війська в черговий раз атакували Суми увечері 5 серпня. В місті пролунав вибух, після якого подекуди зникло світло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Сумській області оголосили близько 18:09. Вже за хвилину в Сумах пролунав вибух, після чого у частині міста зникло світло.

У Сумах було чути вибух. У місті частково відсутнє світло,

– йдеться у повідомленні.

Вже о 18:14 в Повітряних силах повідомили, що в районі Сум помічено ворожий БпЛА. Військові закликали мешканців міста перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, що вранці російські війська атакували Піщанський старостат Сумської громади. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, є жертви та постраждалі.