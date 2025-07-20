20 липня, 14:02
У Сумах пролунав вибух: місто під атакою БпЛА
У неділю, 20 липня, Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Зокрема, близько 13:54 вибух пролунав у Сумах.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили о 13:46.
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Що відомо про вибух у Сумах?
Про рух БпЛА курсом на місто попереджали в Повітряних силах ЗСУ о 13:49. Місцеві ЗМІ уточнюють – над Сумами літав ударний дрон.