У Сумах лунають вибухи: Росія вкотре атакує "Шахедами"

Увечері 27 лютого Росія вкотре запустила по Україні ударні БпЛА. Близько 21:59 у Сумах пролунав перший вибух, згодом місцеві жителі чули ще декілька.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряні сили оголосили про тривогу в області через застосування ворогом безпілотників ще о 19:27.

Дивіться також Росія вкотре тероризує "Шахедами": де існує небезпека

Що відомо про рух БпЛА

О 20:22 з південного сходу й півночі в напрямку Сум летів ворожий ударний дрон. О 20:50 ворожі цілі фіксували на півночі, в центрі та на півдні Сумщини з західним і південно-західним напрямком.

Згодом, о 21:31 і 22:19, Повітряні сили знову повідомили про безпілотники в напрямку обласного центру. Окрім того, противник запускав керовані авіаційні бомби.

До слова, близько 20:15 серія вибухів прогриміла в Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в передмісті та щонайменше 2 постраждалих.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.