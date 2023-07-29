У Сумах пролунав вибух: на Сході – ракетна загроза

Увечері 29 липня у Сумах пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу.

Вибух пролунав близько 20:07 майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу атаки по східних регіонах України.

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Яка ситуація в регіонах, де оголошена тривога

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей. Моніторингові групи уточнюють, що йдеться про загрозу атак балістичним озброєнням.

Поки деталей щодо вибухів у Сумах немає. Місцеві групи повідомляють, що через кілька хвилин після першого вибуху, у місті знову було гучно. Представники влади ще не коментували інформацію про вибухи у місті. Станом на 20:30 загроза атаки зберігається.

Росія атакувала Запоріжжя

Росія – країна-терорист, яка щодня атакує Україну, завдаючи ударів зокрема по цивільних об'єктах – школах, лікарнях, житлових будинках тощо. Сили ППО на варті нашого неба, однак передбачити, куди можуть впасти уламки ракет або ж куди вони можуть влучити – неможливо. Тому потрібно перебувати в укриттях до відбою тривоги. Крім того, нагадуємо про інформаційну безпеку – не поширюйте у мережі фото та відео, на яких видно роботу ППО чи наслідки влучань. Також не варто публікувати інформацію про місця влучання та наслідки, оскільки вся ця інформація може нашкодити нам і допомогти ворогу.

Близько 18:52 під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух – Росія завдала ракетного удару по місту. Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв згодом повідомив, що російська ракета влучила по відкритій місцевості, але унаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка зазнала поранень.

Вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках та пошкодила будівлю освітнього закладу та супермаркету.