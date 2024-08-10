Пізно увечері 10 серпня у Сумах було чути вибух. Раніше військові попереджали про пуски КАБів на Сумщині.

Близько 22:34 у Сумах пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили неодноразово заявляли про пуски ворожих авіабомб.

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Противник б'є по Сумщині КАБАми

Протягом дня ворог атакував Сумщину КАБами. Щонайменше чотири рази з'являлися повідомлення про пуски керованих авіабомб.

Остання така засторога була оголошена о 22:17.

Слід зауважити, що в Сумській ОВА раніше розповідали про використання ворогом нових авіабомб. Вони мають більший радіус дії та більшу швидкість за звичайні КАБи. Зокрема, протягом минулої доби росіяни застосували нові снаряди щонайменше 11 разів.