У Сумах пролунали вибухи

У Сумах чули звуки вибухів. Наші військові розповіли, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Тривога у Сумській області лунала з 12:07 по 12:28 25 серпня, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Сумах

У Сумах було чути звук вибуху,

– повідомило Суспільне о 12:30 та о 12:37 25 серпня.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що станом на 12:08 ворожа тактична авіація була активна на Північно-Східному напрямку.

У Сумській ОВА орієнтовно о 12:45 25 серпня повідомили, що в області працюють підрозділи Сил протиповітряної оборони Сумщини.

Зберігаємо спокій і дотримуємось правил безпеки,

– заявили в ОВА.

Останні новини про обстріли ворога в регіоні

У Сумській обласній військові адміністрації зазначили, що вночі та зранку 25 серпня окупанти здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська Степанівська, Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади,

– заявила влада.

На жаль, є поранені та жертви. Зокрема: