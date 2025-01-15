У Сумах пролунав вибух

Після оголошення загрози тактичної авіації у Сумській області жителі обласного центру чули звуки вибуху.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Сумах

У місті та області була оголошена повітряна тривога. Під час неї жителі міста чули звуки вибуху. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та небезпеку для регіону.

Швидкісна ціль на на Сумщині, курс південно-західний,

– йшлося в повідомленні.

О 14:23 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги для Сумської області.

Подробиць щодо причин та наслідків вибуху, який пролунав близько 14:10, ще немає.

До речі, в нашому телеграмі ми оперативно повідомляємо про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак.

Масована ракетна атака зранку 15 січня

Росія день за днем атакує українські міста. Вона обстрілює об'єкти цивільної або енергетичної інфраструктури України. Так, в ніч на 15 січня окупанти тероризували нашу країну дронами, а зранку запустили ракети по різних регіонах України. Більш за все Росія обстрілювала Захід України.

Сили ППО збили 77 ворожих цілей. Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, кілька ракет уразили об'єкти.