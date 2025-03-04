У Сумах пролунала серія вибухів: деякі райони знеструмлено

У ніч на 4 березня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Внаслідок цього у Сумах кілька разів поспіль пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент атаки в області була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили близько 20:05, Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Потім з'явилася інформація про фіксацію ворожих цілей на півдні області.

Вже о 00:25 у місті пролунав перший вибух. Місцева влада цю інформацію наразі не коментувала. Вже за кілька хвилин у Сумах знову було гучно.

Ще один вибух чути у Сумах,

– ідеться у повідомленні.

Також, за даними Суспільного, в деяких районах Сум зникло світло.

Оновлено. О 00:59 у місті знову пролунали вибухи.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього через ворожі БпЛА в Одесі зупинилася робота трьох районних котелень міста, частина міста залишається знеструмленою. Атакували також цивільну інфраструктуру, троє місцевих отримали поранення.