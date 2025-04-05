У Сумах пролунав вибух

Окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. На тлі дронової загрози у Сумах прогримів вибух.

Близько о пів на десяту вечора на Сумщині була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів", передає 24 Канал.

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Вибухи у Сумах

Біля 23:51 у Сумах чули вибух. Повітряні сили уточнили, що у районі міста перебувають ворожі БпЛА. Військові закликали місцевих жителів залишатися в укриттях.

Зазначимо, що раніше вибухи пролунали у Миколаєві. Внаслідок атаки "Шахедів" на місто виникла пожежа у двох житлових будинках. Також відомо про двох поранених людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно.

"Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", – уточнив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.