У Сумах пролунав вибух

Вранці 14 липня у Сумах чули вибух. У місті оголошена повітряна тривога.

О 09:09 на Сумщині була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а відповідно і загрози застосування ворогом авіаційних засобів ураження, передає 24 Канал.

Дивіться також ГУР застосували на фронті бойового робота "Лють": ексклюзивне відео

Вибух у Сумах

Крім того, за даними Повітряних сил, на Сумщині спостерігалася активність розвідувальних БпЛА. Військові попереджали про можливу роботу ППО.

Близько 10:55 у Сумах чули вибух.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 липня ворог атакував Україну 140 дронами і ракетами. Під удар потрапила і Сумщина. У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Також поранення отримали четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків, серед них – 7-річна дитина. У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель.

У Сумській громаді дрони атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням.