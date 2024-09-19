У Сумах рятувальники завершили операцію на місці удару по пансіонату

Росіяни підло вдарили по геріатричному пансіонату вдень 19 вересня. У будівлі перебувало понад 200 стареньких: вони обідали або відпочивали. Внаслідок удару є загибла та поранені, наразі рятувальну операцію завершено.

У ДСНС розповіли про евакуацію людей з пансіонату. Понад 80 осіб не могли пересуватися самі, тож рятувальники виносили їх на руках на вулицю.

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Рятувальні роботи в Сумах завершено

У Сумах рятувальники завершили роботи на місці авіаційного удару, завданого ворогом по геріатричному пансіонату. З пошкодженої будівлі співробітникам ДСНС вдалося евакуювати 147 осіб. Рятувальники обстежили всю територію та переконались, що під завалами немає людей,

– ідеться в повідомленні.

13 осіб травмовано. Загинула 70-літня жінка (раніше писали, що їй 76).

В Сумській ОВА навели оперативну інформацію щодо наслідків ворожого удару по геріатричному пансіонату.

"Станом на 21:00 завершено евакуацію пацієнтів пансіонату. Люди розміщені в інших закладах, забезпечені медичною, психологічною та всією необхідною допомогою. Внаслідок скидання ворогом КАБу на заклад загинула одна жінка, травм зазнали 14 людей. Одна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою, не була пацієнткою закладу. Під час влучання проходила біля будівлі", – мовиться в дописі.

У будівлі пансіонату пошкоджено покрівлю, верхні поверхи, вікна, двері.

Важливо! Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).