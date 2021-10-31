У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами проросійського каналу "НАШ"

Увечері 30 жовтня представники "Правого сектору" влаштували мітинг під Головним управлінням поліції Сумської області. Під час акції у них виникла сутичка з журналістами проросійського каналу "НАШ".

Мітингувальники звинувачували правоохоронців у бездіяльності, через яку, за їхніми словами, вбили Олександра Іваніну. У хід пішли шини та фаєри. На місце події прибули журналісти проросійського каналу "НАШ".

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Сутичка між активістами та журналістами

Члени "Правого сектору" не дозволили журналістам проросійського каналу "НАШ" знімати те, що відбувалося під відділом поліції. Через це виникла сутичка. Про неї на своїй сторінці у фейсбуці повідомив активіст Андрій Тарасенко. Водночас журналіст Максим Герасименко заявив, що апаратуру знімальної групи нібито розгромили.

На місце конфлікту прибула слідчо-оперативна група. Слідство триває.

"НАШ" хоче подавати до суду

Проросійський телеканал "НАШ" уже відреагував на подію, яку називають перешкоджанням журналістській діяльності. Водночас ведучий Артем Нікіфоров залишив коментар під дописом Андрія Тарасенка з проханням надати контакті дані для судового позову.



Коментар ведучого проросійського каналу "НАШ" під дописом активіста / Скриншот

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