У Сумах тривають бої на околицях міста

Російські окупаційні війська продовжують атаки у напрямку міста Суми. Однак наші захисники дають їм належний опір.

Через бої на околицях місцева влада закликає мирних жителів залишатися вдома. Крім того, людей просять триматися подалі від вікон.

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Військова адміністрація звернулася до громадян із застереженням. Причиною є те, що ворожа авіація скидає небезпечні предмети.

Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає,

– повідомили в адміністрації.

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