У Сумах вибух: на область летять КАБи, а над містом – ворожий дрон

У Сумах чули вибух уранці 25 липня. Причиною стало збиття ворожого дрона, який помітили над містом. Крім того, Росія вдарила авіаційними бомбами по Сумщині.
Про вибухи в Сумах стало відомим о 5:17 ранку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Цієї ж ночі У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи
Що відомо про вибухи в Сумах?
За даними Повітряних сил, над Сумами помітили ворожий БпЛА. Тому було залучено засоби для його збиття. Наразі невідомо, чи це був ударний безпілотник, чи розвідувальний.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски авіабомб по території Сумської області. Запускала КАБи ворожа авіація.
Станом на 5:27 ранку інформації про наслідки вибухів немає.
Напередодні увечері Росія також атакувала Суми та Сумщину. На обласний центр летіла швидкісна ціль, а потім у бік Шостки рухався БпЛА.