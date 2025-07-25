У Сумах вибух: на область летять КАБи, а над містом – ворожий дрон

У Сумах чули вибух уранці 25 липня. Причиною стало збиття ворожого дрона, який помітили над містом. Крім того, Росія вдарила авіаційними бомбами по Сумщині.

Про вибухи в Сумах стало відомим о 5:17 ранку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Цієї ж ночі У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи