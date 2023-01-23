СБУ спіймала агента ФСБ, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА

У Сумах затримали чергового агента ФСБ. Він хотів влаштуватися на работу в обласну військову адміністрацію.

Однак планам зловмисника завадила Служба безпеки України. Наразі зрадник перебуває під вартою.

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Агент ФСБ намагався влаштуватися до Сумської ОВА

Як стало відомо, російський агент намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації. Після цього він хотів збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах війни.

Згодом отриману інформацію зловмисник хотів передавати російському ворогу. Однак СБУ викрила та затримала агента біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.



Зрадника затримали біля Сумської ОВА / фото СБУ



Чоловік виявився агентом ФСБ / фото СБУ

Зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувала перед початком повномасштабного вторгнення. Чоловік погодився на співпрацю з ворогом через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Крім того, він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин,

– розповіли у відомстві.

До речі, окупанти розраховувались за "послуги" агента криптовалютою. У підсумку СБУ повідомила про підозру чоловікові за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

"Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває розслідування", – додали правоохоронці.



Нині російський агент перебуває під вартою / фото СБУ

Як СБУ затримала агента ФСБ: дивіться відео

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