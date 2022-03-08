У Сумах військові забрали в росіян парадний танк
8 березня 2022 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сухопутних військ ЗСУ
Українські захисники здобули ще один ворожий трофей. Вони забрали в росіян парадний танк.
Позитивна тенденція зберігається: українці продовжують знешкоджувати росіян та їхню техніку, а також забирати ворожі трофеї.
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