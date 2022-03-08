У Сумах військові забрали в росіян парадний танк

8 березня 2022 , 08:55
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Джерело:

фейсбук Сухопутних військ ЗСУ

Українські захисники здобули ще один ворожий трофей. Вони забрали в росіян парадний танк.

Позитивна тенденція зберігається: українці продовжують знешкоджувати росіян та їхню техніку, а також забирати ворожі трофеї.

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Автор: Наталія Пристанська