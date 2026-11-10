У Сумах ворожий дрон влучив у потяг на залізничній станції
Російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що відомо про атаку на електропоїзд у Сумах?
Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд, коли той перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада під час атаки перебувала в укритті.
За попередньою інформацією, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.
У залізниці закликали пасажирів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки переходити до укриттів.
Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– наголосили залізничники.
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Нагадаємо, близько 11:00 30 жовтня Росія атакувала Дніпропетровщину чотирма реактивними ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили три ворожі БпЛА, однак четвертий влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра.
У момент удару там перебував пасажирський потяг № 866 сполученням Дніпро – Запоріжжя. За даними Укрзалізниці, попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди.