У Сумах ворожий дрон влучив у потяг на залізничній станції 

Російський безпілотник вранці 10 листопада атакував приміський електропоїзд на залізничній станції в Сумах. У момент удару потяг перебував на пероні, а поїзна бригада була в укритті.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Що відомо про атаку на електропоїзд у Сумах?

Ворожий БпЛА влучив у приміський електропоїзд, коли той перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада під час атаки перебувала в укритті.

За попередньою інформацією, серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У залізниці закликали пасажирів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки переходити до укриттів.

Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– наголосили залізничники.

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Нагадаємо, близько 11:00 30 жовтня Росія атакувала Дніпропетровщину чотирма реактивними ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили три ворожі БпЛА, однак четвертий влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра.

У момент удару там перебував пасажирський потяг № 866 сполученням Дніпро – Запоріжжя. За даними Укрзалізниці, попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди.

Внаслідок атаки загинули 15 мирних мешканців, ще 13 людей дістали поранення. Четверо постраждалих перебували у тяжкому стані: серед них 11-річний хлопчик, двоє чоловіків віком 40 і 53 роки та 26-річна жінка. Решту поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості.