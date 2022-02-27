У Сумах загроза артилерійського обстрілу: лунає сирена, усім в укриття
27 лютого 2022 , 21:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Суми продовжують перебувати у небезпеці через обстріли російських окупантів. Цивільних просять бути дуже обережними та йти в укриття одразу, як лунає сирена.
Російські окупанти продовжують атакувати місто Суми. Як повідомила розвідка, у бік міста прямувала ворожа колона з "Градами".
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Загроза обстрілу Сум
Зараз у Сумах лунає сирена, яка оповіщає місто про небезпеку. Мешканців просять піти в укриття та залишатися у безпечному місці до відповідного сигналу. Ворог може обстріляти місто з артилерії.
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