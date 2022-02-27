У Сумах загроза артилерійського обстрілу: лунає сирена, усім в укриття

27 лютого 2022 , 21:25
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Суми

Суми продовжують перебувати у небезпеці через обстріли російських окупантів. Цивільних просять бути дуже обережними та йти в укриття одразу, як лунає сирена.

Російські окупанти продовжують атакувати місто Суми. Як повідомила розвідка, у бік міста прямувала ворожа колона з "Градами".

Не пропустіть Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам

Загроза обстрілу Сум

Зараз у Сумах лунає сирена, яка оповіщає місто про небезпеку. Мешканців просять піти в укриття та залишатися у безпечному місці до відповідного сигналу. Ворог може обстріляти місто з артилерії. 

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Ярослав Сиваківський