У Сумах знову вибух: в Україні загроза балістики з Півночі

Росія продовжує атакувати Україну балістикою. Увечері 5 серпня у Сумах пролунав вибух.

Вибух пролунав приблизно о 18:00. Наразі у низці регіонів триває повітряна тривога, пише 24 Канал.

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Оголошено тривогу через загрозу балістики

Тривогу оголошено через загрозу балістики з півночі, а саме – з Курської області.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– попередили у Повітряних Силах о 18:01.

За мить до цього у ЗМІ повідомили про вибух у Сумах.

О 18:13 тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К.

До слова, сьогодні у Сумах було гучно не вперше. У регіоні двічі до цього були попередження про застосування ворогом КАБів по регіону. Звуки вибухів там чули близько 08:49 та 13:05.