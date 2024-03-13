Суми атакували "Шахеди": є влучання у житловий будинок

Суми зазнали атаки ударних безпілотників типу "Шахед" уночі проти 13 березня. Відомо про приліт унаслідок атаки.

Як повідомили у Сумській ОВА, влучання відбулося у багатоквартирний житловий будинок. Туди виїхали екстрені служби.

До теми У Сумах пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу дронів

Що відомо про наслідки

У Сумській ОВА, повідомили, що інформацію про наслідки уточнюють. Лише відомо, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Водночас місцева влада закликала жителів бути уважними та обережними. Під час сигналу повітряної тривоги слід завжди спускатися в укриття.

Атака "Шахедами" по Сумах: що повідомляли раніше

Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників. Моніторингові спільноти уточнили, що мовиться про ударні дрони.

Згодом з'явилася інформація про вибухи на Сумщині. Попередньо, працювала ППО. І за за деякий час в області оголосили відбій.