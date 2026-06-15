У Сумах БпЛА ворога влетів у квартиру: які ще є наслідки обстрілу

Серед міст, які потрапили під масовану повітряну комбіновану атаку вночі 15 червня, опинилися й Суми. Відомо про щонайменше два прильоти.

В ОВА розповіли про наслідки обстрілу. 24 Канал пише, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря БпЛА і ракетами

Що відомо про обстріл Сум 15 червня та його наслідки?

Під час масованої атаки 15 червня вночі ворог застосував дуже багато засобів повітряного нападу – крилаті ракети, балістику, ударні БпЛА. Під удар дронів потрапило й місто Суми.

За інформацією обласної військової адміністрації, сталося влучання двох безпілотників по цивільній інфраструктурі.

Одне у багатоповерхівку у Ковпаківському районі, у балкон квартири. Попередньо, постраждали 3 людей, серед них дитина.

у Ковпаківському районі, у балкон квартири. Попередньо, постраждали 3 людей, серед них дитина. Інше у центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю, без постраждалих.

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Де ще лунали вибухи цієї ночі?

Київ зазнав масованого обстрілу – відомо про влучання у житлові будинки, понад два десятки постраждалих та про велику пожежу на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Харків так само постраждав. Удари дронами й ракетами призвели до руйнувань, також унаслідок повторної атаки російської армії загинули 5 рятувальників ДСНС.

Серія вибухів у Дніпрі теж призвела до наслідків. Виникла пожежа, пошкоджене підприємство та будівля коледжу, постраждала щонайменше одна людина.