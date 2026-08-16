Суми – під масованою атакою БпЛА: у місті лунають вибухи, спалахнули пожежі
Пізно увечері 16 серпня ворог розпочав масовано атакувати Суми безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів.
Щонайменше 7 вибухів вибухів чули у Сумах з 23:00. Повітряні сили повідомляли, що декілька ворожих дронів летіло на місто.
Що відомо про масовану атаку БпЛА на Суми?
Близько 23:27 мер міста Артем Кобзар заявив, що Суми перебувають під масованою атакою ворожих БпЛА. Він закликав людей перебувати в укриттях і не виходити на вулицю без нагальної потреби до відбою.
Глава ОВА Олег Григоров уточнив, що ворог масовано атакує Суми, ймовірно, дронами реактивного типу.
За його словами, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.
На ворожі удари відреагував і глава МВА Сергій Кривошеєнко. Він сказав, що окупанти влучили "Геранями" по об'єкту міської цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Унаслідок цього сталася пожежа.
Одночасно російські реактивні БпЛА атакували житлові будинки у приватному секторі міста Зарічного району.
Попередньо постраждала одна людина. Пошкоджено значна кількість житлових будинків.
Нагадаємо, що вдень Росія влучила дроном по відділенню "Нової пошти" у Краматорську. Внаслідок удару загинув 19-річний співробітник компанії, ще семеро людей отримали поранення.