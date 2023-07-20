Cумщину вночі атакували 3 "Шахеди": є влучання у дитячий табір
Джерело:Сумська ОВА
В ніч проти 20 липня російська армія атакувала Суми трьома безпілотниками. Є влучання у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Відомо, що сили ППО знищили 2 з 3 випущених "Шахедів".
Дивіться також Вогневий шантаж, – в ОК "Південь" розповіли, чим ворог вночі атакував Одесу та Миколаїв
Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакувало три БпЛА типу "Shahed 136". Один із них збитий. Другий – підбитий силами ППО ЗСУ,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що третій дрон росіян влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю закладу. Виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати.
Також в ОВА повідомили, що поранення отримала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.
Чергова масована атака:головне
- Росія атакувала цієї ночі низку областей Півдня та Сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
- За даними речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, цієї ночі була застосована масована мішана ракетно-дронова атака. Під час неї російська армія застосувала ракети та дрони різного типу.
- Загальна кількість повітряних цілей була далеко за два десятки.