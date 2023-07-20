Cумщину вночі атакували 3 "Шахеди": є влучання у дитячий табір

В ніч проти 20 липня російська армія атакувала Суми трьома безпілотниками. Є влучання у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Відомо, що сили ППО знищили 2 з 3 випущених "Шахедів".

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Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакувало три БпЛА типу "Shahed 136". Один із них збитий. Другий – підбитий силами ППО ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третій дрон росіян влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю закладу. Виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати.

Також в ОВА повідомили, що поранення отримала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.

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