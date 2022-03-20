Суми стали одним з перших міст, куди прилетіли ракети: відео руїн, які залишає по собі ворог

Суми стали одним із перших обласних центрів, куди прилетіли російські ракети. Окупанти досі безперестанно обстрілюють мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

Орки зазнали поразки при спробі захопити місто військовим шляхом. Тому вони підло відкрили вогонь по мирних.

До теми У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла через ворожий обстріл

Росіяни завдають авіаударів по житлових кварталах, вбивають дорослих та дітей.

У Міноборони показали відео зруйнованих Сум та запевнили, що ми помстимось за кожне наше місто.

За кожен випущений снаряд путінців чекає розплата,

– наголосили в Міноборони.

Дивіться, як виглядають Суми після обстрілів росіян: відео

Зруйновані українські міста, дивіться відео: