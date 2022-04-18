Сумніваюся, що Кремль піде на це – Подоляк про обмін Медведчука на героїв Маріуполя

Михайло Подоляк сумнівається у тому, що Путін погодиться обміняти свого кума Медведчука на захисників і мешканців Маріуполя.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що проросійському нардепу "об'єктивно немає жодного місця" в нинішній українській державі. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Подоляк сумнівається в обміні Медведчука

Михайло Подоляк наголосив, що "для нас, як для країни, яка цивілізована і дуже сильно любить своїх громадян – справді важливо витягнути всіх своїх маріупольців із варварських, кривавих рук російської армії".

Утім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців й азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука,

– сказав радник глави ОП.

Чому Медведчук запропонував себе обміняти

Посадовець вказав, що проросійський нардеп, боячись розплати за свої злочини, запропонував обміняти себе, виходячи лише з почуття самозбереження.

Він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід – обміняти себе на важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там,

– додав Михайло Подоляк.

Медведчук просить обміняти його: коротко

Медведчук виступив із проханням до Володимира Зеленського та Путіна.

Проросійський нардеп попросив обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

Відповідне звернення 18 квітня опублікувала Служба безпеки України.

Медведчук просить обмін: дивіться відео