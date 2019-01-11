Сумний досвід атаки дронів у Британії: чи можуть безпілотники зупиняти роботу аеропортів України

Уже декілька тижнів від нашестя дронів потерпають аеропорти Великої Британії. Безпілотники проникають на злітні смуги, і тим самим блокують роботу всього аеропорту. Проте окрім затримок рейсів дрони спричиняють і небезпеку для людей, адже можуть потрапити до двигуна літака.

Експеримент з дроном та літаком провели у Великій Британії. За лічені секунди крило літака перетворилося на брухт. Дай Уіттінгем, виконавчий директор Комітету з безпеки польотів Королівства, пояснив: "Залежно від швидкості дрона і його ваги літак під час зіткнення може отримати значні пошкодження. Це великий ризик, адже можуть загинути дві сотні людей, а то й більше".

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Понад місяць найбільші аеропорти Британії потерпають від атак дронів, через які скасували понад тисячу рейсів. До боротьби з дронами залучили навіть армію, проте – спіймати безпілотник майже неможливо. Британці закупили спеціальне обладнання для полювання на них – за кілька мільйонів фунтів. Щоправда, принципи роботи обладнання тримають у таємниці.



Експеримент з дроном та крилом літака, проведений у Великій Британії

В українських аеропортах таких колапсів поки не було, та чи готові вони, раптом що – питання відкрите.

Ми не маємо спеціальних приладів, які відстежували б дрони. Користуємося візуальним спостереженням. Але ж в самих дронах встановлене обладнання і програмне забезпечення, яке блокує проліт до аеропортів,

– повідомила керівник прес-служби аеропорту "Київ" Галина Богданенко.

Але це лише в професійних моделях. А простенький дешевий дрон, яких у світі вже мільйони, може спокійно потрапити на будь-яке летовище.

Утім, зафіксувати порушника можна спеціальним пристроєм. Тарас Трояк, голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників, пропонував закупити такі нашим аеропортам. "Але, я так розумію, що це така українська традиція – поки щось не трапиться, ніхто й нічого робити не буде", – зазначив Трояк.



"Поки щось не трапиться, ніхто й нічого робити не буде", – Трояк.

Саме так і було у ситуації з вибухами на українських військових складах, які, ймовірно, спровокували саме за допомогою дронів. Лише тоді військові почали закуповувати спецобладнання, схоже на британське. Крім того, улітку 2018 року Державіаслужба намагалась запровадити жорсткі правила для безпілотників: заборонити польоти на центральних вулицях міст та селищ, над скупченням людей, на місцях аварій та катастроф.

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А також, користуючись нагодою, намагалися заборонити взагалі піднімати дрон в повітря на висоту понад 50 метрів, що повністю заблокувало б для журналістів-розслідувачів можливість зазирати за високі паркани недоброчесних політиків чи посадовці. Через суспільний резонанс скандальні норми з закону прибрали.

Зрештою, документ прийняли з урахуванням 80% наших поправок. Утім, є один пункт сумнівний, де мова йде про те, що не можна літати над скупченнями людей та над місцями щільної забудови. Але ж визначень цих понять немає! Можна будь-що назвати щільною забудовою, або гурт із трьох людей назвати скупченням, і літати дронам там уже не можна буде,

– наголосив Тарас Трояк.

Варто додати, що наразі нові правила для безпілотників до кінця не врегульовані і не є чинними – окрім кількох заборон. Зокрема, наближатися дроном ближче ніж на п'ять кілометрів до летовищ. Та, звісно, літати над військовими об'єктами чи диспетчерськими вежами.

До слова, не варто забувати і про те, що дрони приносять не лише небезпеку, а й чимало користі. Наприклад, нещодавно 24 канал писав про те, що однорічна дитина на невеликому острові країни Вануату в Тихому океані вперше в історії отримала вакцину, доставлену комерційним безпілотником через 40 кілометрів майже непрохідної гористої місцевості. Політ дрона організовувала ЮНІСЕФ.