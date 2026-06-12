"Шахеди" атакували станції, вокзали і не тільки: ворог вдарив по залізниці Сумщини

В ніч на 12 червня окупаційні війська завдали цинічних ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини. Є одна жертва – працівниця "Укрзалізниці".

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Ворог атакував Сумщину: деталі

Керівництво "Укрзалізниці" повідомило, що під ударом окупантів цієї ночі опинились станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції.

Внаслідок атаки загинула працівниця одного з об'єктів залізниці.

Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку,

– додали в "УЗ".

Ще одна працівниця поста електричної централізації зазнала поранень – її госпіталізували, медики кажуть, що загрози життю немає.

"Перебуваємо на постійному зв'язку з лікарями, щоб забезпечити нашу поранену колегу всім необхідним", – наголосили в "Укрзалізниці".

Також там зауважили, що попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Втім, окремі поїзди можуть відставати від графіка до двох годин.

Перцовський вкотре закликав залізничників берегти себе під час ворожих обстрілів та дотримуватись усіх інструкцій задля збереження життя.

Де нещодавно гриміли вибухи?

Ворожі війська продовжили атаку на Україну зранку 12 червня. Безпілотники тероризували Миколаїв – там було чутно вибухи. За даними міського голови, внаслідок удару поранення отримав чоловік – його госпіталізували.

Місто й раніше опинялось під атакою – тоді було поранено трьох людей, а вибуховою хвилею пошкодило 2 автівки та 14 приватних будинків – з них два зруйновано.

Ввечері 11 червня російські війська випустили безпілотники на Київську область. Вибухи гриміли у Бориспільському районі. Згодом на місці влучання з'явився високий стовп густого диму.