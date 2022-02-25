Сумщина не здалася: священики намагалися дезінформувати українців

У Сумах люди ховалися у церквах від обстрілів російських військових. В цей час священники УПЦ МП дезінформували українців про те, що область здалася. Це фейк, ЗСУ на Сумщині продовжують відбивати атаки ворога.

Зокрема, такий інцидент стався у церкві на вулиці Троїцькій в Сумах дезінформували українців. В Сумській ОВА кажуть, що подібне відбувалося по всій області.

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Священники, мовляв, говорили про те, що Сумщина здалася ворогу. Проте це фейк.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Наразі війна ведеться не лише мілітаризована. Найперше, це війна інформаційна. Будь ласка, зважуйте на це і будьте пильними!", – кажуть в Сумській військовій адміністрації.

Додамо, що у Шосткинському районі на Сумщині колона ворожої техніки дійшла до села Дубовичі. Окупанти розстілювали все по дорозі. Збройні сили відбивають атаки.

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