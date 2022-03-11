Сумщина отримала 500 тонн гуманітарного вантажу

На Сумщину вдалось організувати 10 березня "зелений коридор". По ньому до жителів області приїхали 500 тонн гуманітарної допомоги. Здебільшого, мовиться про продукти та ліки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що пишається волонтерами і дякує кожному, хто долучився до допомоги Сумщині.

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В регіон доставили ліки та продукти

Постійна взаємодія волонтерських центрів і штабів – це справжня мережа допомоги,

– пояснив Живицький.

Голова ОВА розповів, що наразі медикаменти, продукти та дитяче харчування розвантажують. Живицький пообіцяв, що незабаром це надійде всім, хто потребує допомоги.

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