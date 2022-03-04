Сумщина просить додаткової підтримки ЗСУ та "коридор" для евакуації людей

Колона російських військ ввійшла на територію Сумської області. Через це місцева влада просить додаткової підтримки ЗСУ.

Глава Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив на тому, що області потрібна додаткова підтримка Збройних сил. Також потрібно створити "зелений коридор" для евакуації мирного населення.

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За словами Дмитра Живицького, унаслідок ракетної атаки окупантів у деяких населених пунктах Сумського та Охтирського району відсутнє енергопостачання, оскільки загарбники пошкодити ТЕЦ у Сумах.

Крім того, в Сумах в окремих районах також немає води та опалення. Тому влада області звертатиметься до центральної влади з проханням про додаткову підмогу для боротьби з окупантами.

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