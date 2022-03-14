На Сумщині 14 березня жодного "зеленого коридору" не буде
14 березня 2022 , 02:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Влада повідомляє, що 14 березня жодних "зелених коридорів" у Сумській області не буде. Жодного маршруту поки не погодили.
Хоча перемовини ще тривають, зазначив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Важливо Окупанти зробили штаб на залізничному вокзалі на Сумщині, звідти б'ють по населених пунктах
Яка ситуація на Сумщині
У Генштабі ЗСУ попереджали, що ворог намагається відновити наступ на Суми. Окупанти перегруповують війська.
Під обстрілами перебуває Охтирка. Близько 21:00 13 березня авіація окупантів почала бомбардувати місто. Постраждав житловий сектор.
До теми – звернення Верещук про гумкоридори: