На Сумщині вантажівка наїхала на 11 мін: водій загинув на місці

Працівникам відповідних служб, на жаль, не вдається розмінувати всі території. Трапляються випадки, коли через свою необережність цивільні стають жертвами.

На Сумщині вантажівка наїхала на 11 мін

Два таких інциденти трапилося 29 липня в Охтирському районі у Великописарівській громаді. Там підірвалися на мінах мирні мешканці.

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Як зауважив Дмитро Живицький, детальні причини з'ясовуються. На жаль, один чоловік загинув, ще четверо – поранені.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці, а двоє людей травмовані: пасажирка і водій легковика, який їхав зустрічною смугою дороги під час вибуху.

Якщо ви бачите табличку "міни" – то це територія, заборонена для проїзду та проходу! Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни,

– наголосив Живицький.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані, а їх техніка розбита.

До слова, з першого дня після деокупації Сумщини діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. Живицький підкреслив, що в області посівна кампанія пройшла успішно, без інцидентів. Він сподівається, збір врожаю буде максимально безпечним теж.

На Сумщині 30 липня двічі підірвалися на мінах / Фото Дмитро Живицький

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