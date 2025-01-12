На Сумщині окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус, є поранені

Росіяни 12 січня атакували автобус у Сумській області. На жаль, уже відомо про поранених.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

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Що відомо про удар по автобусу на Сумщині

Трагедія сталася в неділю, 12 січня, о 15:15. Рейсовий автобус рухався по території Миропільської громади Сумського району, коли його атакував ворожий дрон.

Зазнали поранень дві пасажирки – це 42-річна та 30-річна жінки.

Прокурори наголосили: Росія застосувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Вони у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Триває досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів.