На Сумщині окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус, є поранені
12 січня 2025, 16:50Читать новость на русском
Росіяни 12 січня атакували автобус у Сумській області. На жаль, уже відомо про поранених.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
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Що відомо про удар по автобусу на Сумщині
Трагедія сталася в неділю, 12 січня, о 15:15. Рейсовий автобус рухався по території Миропільської громади Сумського району, коли його атакував ворожий дрон.
Зазнали поранень дві пасажирки – це 42-річна та 30-річна жінки.
Прокурори наголосили: Росія застосувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Вони у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Триває досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів.