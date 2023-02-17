На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

На Сумщині близько 12:00 пролунала повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що під час неї в області спрацювала ППО. Що стало причиною цього – читайте далі.

Російські військові продовжують тероризувати Україну різноманітними повітряними цілями. Цього разу у низці областей пролунала повітряна тривога, зокрема й на Сумщині, де сирени увімкнули об 11:44, передає 24 Канал.

Читайте також Росія 24 лютого може запустити три хвилі ракет, – Подоляк

Спрацювала ППО

Вже о 12:02 моніторингові канали повідомили, що у Сумах пролунали вибухи. Відповідну інформацію вже підтвердили в Сумській ОВА о 12:28. Там зауважили, що "під час повітряної тривоги спрацювала ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено".

Наразі це вся наявна інформація. Щойно будуть якісь уточнення, їх обіцяють надати, але згодом.

Де лунали тривоги

Запорізька область – 11:23;

Полтавська область – 11:42;

Чернігівська область – 11:42;

Світловодськ (Кіровоградської області) – 11:43;

Сумська область – 11:44;

Славутич (Київської області) – 11:44.

Уже о 12:15 відбої подали на Півночі. А о 12:32 повітряна тривога завершилася для мешканців Запорізької області.

Будьте готовими до атак

На жаль, найближчим часом російські загарбники можуть здійснити не одну ракетну атаку. Пік ударів очікують таки на день роковин повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Тоді ми не можемо виключити масованого ракетного удару. Можливо, навіть кількома хвилями.

На цьому наголошує радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, окупанти можуть спробувати накопичити ту кількість ракет, яку вони використовують під час "масованого 3-хвильового каскаду". Таким чином ворог плануватиме продемонструвати, що в нього є ще "порох у порохівницях".

Чи ми будемо якось інакше на них дивитися, чи ми скажемо: "так ми вас уже боїмося, давайте вже якось закінчувати цю війну, давайте ми визнаємо, що ви маєте право вбивати нас"? Ми ж з вами це не зробимо – ми розуміємо,

– наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що у Росії традиція така: присвячувати масовані ракетні удари певним датам. Адже для ворога "смерть – це свято", а сама "російська культура – культура мертвих".